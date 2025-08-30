В Тюмени прошла церемония гашения почтовой марки «Города трудовой доблести»

В Тюмени состоялась церемония гашения почтовой марки серии «Города трудовой доблести», посвященной вкладу города в Победу в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, принявший участие в мероприятии вместе с секретарем Генерального совета партии «Единая Россия» Владимиром Якушевым.

– Участие в церемонии стало особенным моментом, ведь памятная марка – это дань уважения подвигу поколения победителей и знак признательности нашим землякам. Символ, который будет и дальше напоминать о том, что сила страны – в единстве фронта и тыла, – отметил глава региона.

Акция была организована партией «Единая Россия». По телемосту на связи с Москвой находились представители шести городов, удостоенных звания «Город трудовой доблести».

Гашение марки, или нанесение специального штампа, является символическим действием, означающим, что марка нашла свое место и стала частью истории. На печати изображена символическая надпись: «Город трудовой доблести». Этот штамп специально прибыл в Тюмень для церемонии.

Александр Моор подчеркнул, что в юбилейный год Великой Победы важно вновь напомнить о вкладе тюменцев в общее дело. В годы войны в Тюмень было эвакуировано более двадцати предприятий, которые уже через несколько месяцев начали выпускать продукцию для фронта. В городе работали госпитали, принимались эвакуированные семьи, собирались средства на военную технику. Тюменцы жили под лозунгом «В труде – как в бою!».