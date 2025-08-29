16+
​Августовские тревоги не оправдались: рубль демонстрирует устойчивость

Эксперт ожидает ослабления курса рубля до 86 рублей за доллар на конец 2025 года

​Августовские тревоги не оправдались: рубль демонстрирует устойчивость
Александр Щербак

Курс рубля сейчас определяется геополитикой, внешней торговлей и операциями Банка России по продаже юаней в рамках бюджетного правила, сообщил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. В разговоре с журналистами он развеял миф о «проклятии августа» для курса рубля.

– По геополитике, с учетом Аляски, происходило, наверное... позитивное развитие событий, хоть и ничего пока по существу не произошло, но могло произойти гораздо хуже. То есть, по сути, не введены санкции против наших торговых партнеров, поэтому в геополитике мы в августе в позитивной зоне. С нашим экспортом и импортом тоже никаких драматических изменений не было, – сказал топ-менеджер, указав, что эти нейтрально-позитивные факторы являются «кратким рецептом стабильного августа».

По словам Дмитрия Пьянова, во втором полугодии ожидают ослабления курса рубля до 86 рублей за доллар на конец 2025 года.


Сегодня в 18:32
