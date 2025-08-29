Раскрыты основные способы, которыми мошенники обманывают детей

МВД России назвало пять основных этапов, по которым мошенники обманывают детей и подростков в интернете. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства.

По данным МВД, первым шагом аферисты выбирают цель, разыскивая несовершеннолетних в социальных сетях, онлайн-играх или чатах. Далее преступники стараются завоевать доверие, представляясь «курьером», «сотрудником техподдержки» или «учителем». На третьем этапе они создают срочную ситуацию — например, сообщают о «блокировке аккаунта» или «ошибке в доставке», пишут «Ведомости».

После этого злоумышленники начинают оказывать давление и изолировать жертву. Подросткам могут угрожать «арестом родителей» и запрещать им делиться информацией с близкими. Следующий шаг — принуждение к действиям: ребёнка убеждают перевести деньги на «безопасный счёт». Завершающий этап — исчезновение: после получения средств мошенники блокируют жертву и пропадают.

В МВД напомнили, что ни один официальный орган не требует перевода денег или передачи кодов по телефону. Родителям рекомендуют регулярно разговаривать с детьми и объяснять им важность звонка близким в подобных ситуациях.