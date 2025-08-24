Школьный автопарк Тюменской области пополнится новыми машинами

К 1 сентября автопарк школьных автобусов в Тюменской области пополнится 34 новыми машинами. Сейчас в регионе работает около 700 автобусов, которые ежедневно доставляют к знаниям тысячи школьников. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на личной странице в соцсети.

Глава региона подчеркнул, что безопасность перевозок — приоритетная задача:

— Безопасность здесь самое главное. Вместе с муниципалитетами и Госавтоинспекцией не только проверяем маршруты и работу водителей, но и дорабатываем их, если требуется. Следим за техническим состоянием автобусов и постоянно обновляем автопарк.

Накануне учебного года к этой работе активно подключилась Госавтоинспекция. В муниципалитетах проходят комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. На них обсуждаются вопросы перевозки детей, подготовка улично-дорожной сети, а также соблюдение стандартов безопасности вблизи школ. Такие комиссии уже состоялись в Тюменском и Омутинском районах.

— Желаю всем ученикам и педагогам успешного начала учебного года! — добавил губернатор.