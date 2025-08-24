16+
​В Тюменской области проверили энергосистему перед стартом отопительного сезона

Ремонт на Тобольской ТЭЦ планируется закончить до 15 сентября

t.me/operativnyishtabtyumen

В Тюменской области подвели предварительные итоги подготовки энергетики к предстоящему отопительному периоду 2025–2026 годов. Ход работ обсуждали на заседании регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения.

— В регионе идёт большая системная работа. Предприятия энергетики и коммунальной сферы должны сделать всё необходимое, чтобы регион по традиции зашёл в очередной отопительный период в полной готовности, — отметил заместитель губернатора, руководитель штаба Павел Перевалов.

К началу августа энергетики отремонтировали и реконструировали более 343 километров линий электропередачи и почти 400 подстанций. На объектах генерации сформирован запас топлива — свыше 46 тысяч тонн. Завершён ремонт десяти турбоагрегатов, одиннадцати энергетических и семи водогрейных котлов.

Тюменские ТЭЦ заявили о полной готовности к началу сезона. В Тобольске ремонтные работы ещё продолжаются, но, как уточнили специалисты, они будут завершены до середины сентября. Кроме того, территориальные сетевые организации подготовили аварийные запасы материалов и оборудования для оперативного реагирования в случае непредвиденных ситуаций.

Особое внимание уделяется безопасности: уже проведено 550 противоаварийных учений с участием сотрудников предприятий разных сфер.

О готовности к зиме также отчитались «Россети Тюмень», СУЭНКО, «Южное ПМЭС», «Форвард энерго», «ЗапСибНефтехим» и УСТЭК.


24 августа в 11:44
