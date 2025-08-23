Путин одобрил эксперимент по запрету вейпов в одном из регионов

Президент России Владимир Путин согласился с предложением наделить регионы правом полностью запрещать продажу и распространение вейпов. С такой инициативой выступил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с главой государства в Сарове.
Глеб Никитин обратил внимание на распространение вейпов среди детей и подростков. Он предложил дать регионам возможность вводить полный запрет на продажу и обращение вейпов. По его словам, Нижегородская область готова стать пилотным регионом и первой полностью запретить вейпы – как в розничной, так и в оптовой торговле.
«Считайте, что я уже согласился сразу. Хорошее предложение», – ответил президент на инициативу губернатора.
Напомним, что в Югре уже действуют ограничения на продажу вейпов. Например, запрещено:
- продавать вейпы несовершеннолетним;
- продавать устройства на ярмарках, выставках, путем развозной и разносной торговли, дистанционно и в автоматах;
- посещать вейпшопы, кальянные и табачные лавки детям и подросткам.
Кроме того, в регионе регулярно проходят рейды по выявлению немаркированной продукции.