Авиапассажиры будут «скидываться» на реконструкцию аэропортов

В авиабилеты будет заложена новая плата — на реконструкцию аэропортов

Авиапассажиры будут «скидываться» на реконструкцию аэропортов
Фото Freepik

Министерство транспорта подготовило проект постановления о введении сбора на реконструкцию аэродромов. Согласно документу, с каждого авиапассажира планируется взимать 150 рублей, которые будут ежегодно индексироваться с учетом уровня инфляции. Новые правила предполагается ввести с 1 марта 2026 года, они будут действовать до 2032 года.

Сбор будут оплачивать авиакомпании, а оператором выступит подведомственный Росавиации ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)». Эти средства направят на компенсацию затрат собственников аэропортов на капитальный ремонт аэродромной инфраструктуры.

Предусмотрена возможность корректировки суммы:

  • если снизится пассажиропоток в аэропорту;
  • при изменении расходов концессионера;
  • в случае заключения новых соглашений из-за изменений бюджетного финансирования или ключевой ставки.

Базовый корректирующий коэффициент равен единице и может быть изменен только по решению правительства. В Минтрансе подчеркивают, что сбор в 150 рублей составляет лишь «доли процента» от стоимости авиабилета.

Однако представители авиаотрасли указывают, что для некоторых маршрутов, особенно коротких и субсидируемых, нагрузка может оказаться ощутимой. Так, для рейса Владивосток—Комсомольск-на-Амуре со стоимостью билета 3,7 тыс. руб. дополнительный сбор составит около 4%. При его возможной индексации до 600–700 рублей удельный вес может вырасти уже до 20% от стоимости билета.


Сегодня в 16:13, просмотров: 103, комментариев: 0
