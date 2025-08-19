Тюменский производитель покоряет рынок сварочного оборудования инновационной разработкой

Тюменская компания ООО ПКФ ИВС разработала и производит уникальное переносное устройство для подачи сварочной и присадочной проволоки под названием Microfeed, аналогов которому на сегодняшний день в мире не существует. Об этом рассказали в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

– Это инновационная малая компания, производитель уникального оборудования, позволяющего ускорить работу сварщика. Хороший пример автоматизации работы. Технологическое решение, найденное компанией, позволяет увеличить производительность труда на предприятиях. На прошедшей недавно выставке «Иннопром» в Екатеринбурге продукт компании вызвал большой интерес. Сейчас мы обсуждаем возможность резидентства в Индустриальных парках, а также другие инструменты поддержки производителя, например, субсидии на создание опытного образца и продвижение на электронных торговых площадках, – отметил директор департамента Анатолий Картухин.

Компания является резидентом «Сколково» и обладает семью патентами на свое оборудование, часть из которых действует на территории Китая. География поставок оборудования охватывает различные регионы России и Республику Беларусь.