Сколько платят за безбилетный проезд в Тюмени и Сургуте

16+
Логотип Сиапресс
USD  80,4256   EUR  94,0884  

Новости

  • ​Как Сургут отпразднует День государственного флага — полная программа

    ​Как Сургут отпразднует День государственного флага — полная программа

    Сегодня в 17:05
    54 0
  • В Тюмени штрафы за безбилетный проезд в автобусе хотят увеличить в 25 раз. В Сургуте «зайцы» платят копейки

    В Тюмени штрафы за безбилетный проезд в автобусе хотят увеличить в 25 раз. В Сургуте «зайцы» платят копейки

    Сегодня в 15:53
    140 0
  • ​Доступная среда по-сургутски: в сквере Старожилов нашли опасный пандус // ФОТОФАКТ

    ​Доступная среда по-сургутски: в сквере Старожилов нашли опасный пандус // ФОТОФАКТ

    Сегодня в 15:33
    136 0 
  • ​Цифровой рубль вышел на рынок недвижимости

    ​Цифровой рубль вышел на рынок недвижимости

    Сегодня в 14:59
    158 0
  • Прогноз: цены на бензин в России снова вырастут − к сентябрю АИ-92 подорожает до 72 рубля

    Прогноз: цены на бензин в России снова вырастут − к сентябрю АИ-92 подорожает до 72 рубля

    Сегодня в 14:40
    170 0 
  • Югра вышла в финал программы «Открой твою Россию» и теперь поборется за международного туриста

    Югра вышла в финал программы «Открой твою Россию» и теперь поборется за международного туриста

    Сегодня в 13:43
    180 0
  • Парковка возле поликлиники №4 в Сургуте готова на 80%

    Парковка возле поликлиники №4 в Сургуте готова на 80%

    Сегодня в 13:36
    200 0
  • ​Сургутяне отпразднуют День государственного флага вместе с «Хором Турецкого»

    ​Сургутяне отпразднуют День государственного флага вместе с «Хором Турецкого»

    Сегодня в 13:26
    213 0
  • Еще один представитель «старой» команды покинул правительство Югры

    Еще один представитель «старой» команды покинул правительство Югры

    Сегодня в 13:21
    212 0
  • В Югре усилят уличное видеонаблюдение

    В Югре усилят уличное видеонаблюдение

    Сегодня в 13:01
    192 0
  • ​Россиянам назвали даты школьных каникул в 2025-2026 учебном году

    ​Россиянам назвали даты школьных каникул в 2025-2026 учебном году

    Сегодня в 12:53
    215 0
  • ​Врачи Сургута спасли мужчину с тромбоэмболией легочной артерии

    ​Врачи Сургута спасли мужчину с тромбоэмболией легочной артерии

    Сегодня в 11:56
    256 0
  • ​Банк России выпустил памятные монеты к 50-летию Когалыма

    ​Банк России выпустил памятные монеты к 50-летию Когалыма

    Сегодня в 11:17
    247 0
В Тюмени штрафы за безбилетный проезд в автобусе хотят увеличить в 25 раз. В Сургуте «зайцы» платят копейки

Сколько платят за безбилетный проезд в Тюмени и Сургуте

В Тюмени штрафы за безбилетный проезд в автобусе хотят увеличить в 25 раз. В Сургуте «зайцы» платят копейки
Фото Freepik

В Тюмени планируют ужесточить наказание за безбилетный проезд в общественном транспорте. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта подготовил изменения в законодательство, которые предусматривают значительное повышение штрафов.

Сейчас размер штрафа для «зайцев» составляет 100 рублей. Предлагается увеличить его до 2,5 тысячи рублей, а при повторном нарушении — до 5 тысяч.

В администрации пояснили, что существующие меры недостаточны для формирования у пассажиров ответственного отношения к оплате проезда. Об этом свидетельствуют результаты проверок бескондукторной системы, внедрённой на автобусах АО «ТПАТП № 1».

Сроки вступления новых штрафных санкций в силу пока не называются. Вместе с тем в мэрии отметили, что в Тюмени намечен переход на бескондукторную систему оплаты проезда во всем общественном транспорте.

Напомним, что в Сургуте штрафы для «зайцев» составляют «три стоимости билета, но не менее 100 рублей». При условии, что проезд сегодня стоит 34 рубля, то безбилетник рискует лишь 102 рублями за нарушение правил.


Сегодня в 15:53, просмотров: 142
