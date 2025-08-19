Цены на бензин в России будут расти до конца 2025 года

Цены на бензин в России продолжат расти и в сентябре. Такой прогноз озвучила доктор экономических наук, профессор Института международных экономических связей Людмила Кривко «Газете.Ru». По ее оценке, стоимость литра АИ-92 составит от 60,55 до 72,10 рубля, а АИ-95 − от 61,00 до 78,50 рубля. Это на 0,5-2,5% выше, чем в конце июля.

«В сентябре следует ожидать плавного роста розничных цен за литр АИ-92 и АИ-95 по ряду причин: сезонный и инфляционный компоненты, рост спроса на оптовом рынке нефтепродуктов, снижение объема задействованных производственных мощностей отечественных НПЗ, динамика валютного курса. Скачкообразный рост цен на бензин на розничном рынке не прогнозируется, да и государственные институты оказывают косвенное влияние на недопущение такой ситуации, прежде всего, за счет введения ограничительных мер на экспорт бензина», − подчеркнула эксперт.

Кривко отмечает, что рост цен сохранится минимум до конца 2025 года.

Напоминаем, что жителям ХМАО придется пересчитать бюджет. Согласно данным Тюменьстата, , по состоянию на конец июля 2025 года стоимость потребительских товаров в регионе выросла в среднем на 3%. Особенно заметен рост цен на продукты питания – плюс 4%, а также на услуги и тарифы – плюс 6,6%.