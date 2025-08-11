16+
В Госдуме рассказали, кому из россиян в предстоящем сентябре можно рассчитывать на повышение пенсии

Кому в сентябре повысят пенсию в России

В Госдуме рассказали, кому из россиян в предстоящем сентябре можно рассчитывать на повышение пенсии
Фото pixabay.com

С сентября в России увеличатся выплаты нескольким категориям пенсионеров. Об этом сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин («Единая Россия»).

Двойную фиксированную часть страховой пенсии начнут получать граждане, которым исполнилось 80 лет в августе, а также инвалиды первой группы. Если за пенсионером, достигшим 80 лет, оформлен уход, к страховой пенсии добавят 1314 рублей ежемесячно, при получении государственной пенсии – 1377 рублей.

Для инвалидов I группы при наличии иждивенцев сумма вырастет на 2969,23 рубля на каждого нетрудоспособного члена семьи.

Также перерасчёт произведут пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность в августе. Им начислят полную сумму с учётом всех пропущенных индексаций. Перерасчёт будет выполнен автоматически на основании данных, поступивших в Социальный фонд России.

С 1 августа страховые пенсии работающим пенсионерам были проиндексированы на баллы, начисленные за 2024 год. Максимально можно добрать три пенсионных балла, каждый из которых стоит 145,69 рубля, что увеличит выплаты до 437,1 рубля.

Индексация пенсий для работающих пенсионеров возобновлена с начала 2025 года. По данным Социального фонда России, на 1 апреля в стране насчитывалось почти 41 млн пенсионеров, из которых около 8 млн продолжают работать.


Сегодня в 15:22
