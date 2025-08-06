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Бумажная нагрузка на учителей снизилась в 25 раз — глава Рособрнадзора

​Мишустин назвал «безобразием» бюрократическую нагрузку на учителей

Бумажная нагрузка на учителей снизилась в 25 раз — глава Рособрнадзора
Фото Freepik

Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал ситуацию, при которой педагоги были вынуждены уделять больше времени бумажной работе, чем преподаванию. Об этом он заявил на встрече с руководителем Рособрнадзора Анзором Музаевым, где обсуждались меры по снижению административной нагрузки на учителей.

«Регулярно мы с вами сверяем часы по снижению административной нагрузки на учителей, потому что это было безобразием, когда учителя фактически тратили больше времени на заполнение разных форм, формуляров, чем на непосредственный контроль за уроками, на методологию, на преподавание», — отметил председатель правительства.

Мишустин подчеркнул, что Рособрнадзор серьёзно работает в этом направлении и попросил Музаева доложить о достигнутых результатах. По словам главы ведомства, количество обязательных к заполнению документов в среднем по всем уровням образования сократилось в 25 раз.

Премьер также уточнил, на сколько процентов сократилась нагрузка в пересчёте на рабочее время педагогов. Музаев подтвердил, что это позволило преподавателям сосредоточиться на основной деятельности — обучении и взаимодействии с учениками.


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Сегодня в 14:29, просмотров: 107, комментариев: 0
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