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Новости

  • В Сургуте стартовал проект по сохранению исторической памяти среди школьников

    В Сургуте стартовал проект по сохранению исторической памяти среди школьников

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  • ​В Сургуте устранили колейность на площади 36 тысяч квадратных метров дорог

    ​В Сургуте устранили колейность на площади 36 тысяч квадратных метров дорог

    Сегодня в 18:51
    85 0
  • В России обновлен рекорд средневзвешенной цены нового автомобиля

    В России обновлен рекорд средневзвешенной цены нового автомобиля

    Сегодня в 18:38
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В России обновлен рекорд средневзвешенной цены нового автомобиля

​Средняя цена нового автомобиля в России достигла 3,2 млн рублей

В России обновлен рекорд средневзвешенной цены нового автомобиля
Фото Freepik

В июне 2025 года средневзвешенная стоимость нового автомобиля в России составила 3,2 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат». Это один из самых высоких показателей за последние годы.

Одновременно на рынке подержанных автомобилей наблюдается снижение: средняя цена автомобилей с пробегом опустилась до 1,1 млн рублей, что на 4% ниже, чем в июне 2024 года.

По словам исполнительного директора «Автостата» Сергея Удалова, при сохранении текущего уровня продаж или его незначительном росте цены на автомобили продолжат расти. Он также отметил, что ситуация на рынке напрямую зависит от доступности кредитов и покупательной способности россиян.

Глава агентства Сергей Целиков ранее провёл опрос, результаты которого показали: основная причина снижения спроса на новые автомобили — высокие банковские ставки, на них указали 63% респондентов. На втором месте — снижение покупательской способности населения (43%). Ещё 25% опрошенных отложили покупку в ожидании возвращения мировых автопроизводителей на российский рынок.


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Сегодня в 18:38, просмотров: 96, комментариев: 0
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