Тюменские выпускники-стобалльники представили, каким будет новый межуниверситетский кампус

В 2028 году недалеко от лесопарка им. Ю. А. Гагарина и на берегу озера Круглое появится современное пространство для жизни, учебы, науки и отдыха. Выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ, пригласили на площадку будущего Тюменского межуниверситетского кампуса и сделали их фото на пустом поле, а затем предложили дорисовать маркерами, каким они видят это пространство. В кадре фотопроекта «Просто добавь кампус» и автор, и его мечта.

Среди героев фотопроекта Софья Завольская из гимназии Российской культуры – она набрала 100 баллов по литературе. Григорий Данелян и Сергей Козинов из физико-математической школы получили максимум по математике. Владислав Чепелкин и Кирилл Панов из гимназии №16 набрали высший балл по информатике.

Каким будущие студенты видят кампус:

Григорий Данелян: «Четкие здания — для фокуса. Зелень — чтобы дышать. Хочется, чтобы кампус вдохновлял. Чтобы здесь начинались открытия».

Кирилл Панов: «Когда подумал про современный кампус, сразу представил круглые здания. Они кажутся уютнее».

Владислав Чепелкин: «Представляю кампус с яркими зданиями и спортплощадками. Спорт — важная часть жизни, и круто, если можно совмещать тренировки с учебой».

Софья Завольская: «Мечтаю о просторной и яркой библиотеке, которая вдохновляет, вызывает воображение и дает тишину для чтения».

Сергей Козинов: «В будущем главное — экология и архитектура. Хочется, чтобы кампус это отражал».

Кампус создается в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» нацпроекта «Молодежь и дети». Общая площадь объектов кампуса составит более 155 тысяч кв. м. Строительство уже идет: сейчас на площадке возводят гостиницу для научно-педагогических работников и иных лиц. Это первый из 10 объектов. В скором времени здесь появятся 4 гостиницы для студентов, учебно-лабораторный комплекс, технопарк, центр поддержки и развития талантливой молодежи, спортцентр и конгресс-центр. Вход на территорию будет свободным – здесь обустроят общественные пространства, пешеходный бульвар. Жители и гости города смогут посещать мероприятия, работать в коворкинге и отдыхать на берегу озера.