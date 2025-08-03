Microsoft составила список профессий, которые может заменить ИИ

Компания Microsoft опубликовала исследование, в котором проанализировала влияние генеративного ИИ на рынок труда и составила топ-40 профессий, находящихся в зоне риска. По мнению экспертов, ИИ уже сегодня способен успешно выполнять задачи, ранее считавшиеся исключительно человеческими, а в ближайшие годы может полностью заменить людей в ряде сфер.

В первую очередь, под угрозой исчезновения профессии, связанные с обработкой информации и текстов. Среди них: писатели, авторы, переводчики, дикторы, радиоведущие, сотрудники кол-центров и билетные кассиры. Первые три строчки в списке потенциально заменяемых профессий заняли историки, бортпроводники и стюарды, а также торговые представители услуг.

Тем не менее, есть профессии, которые останутся незаменимыми. Это в первую очередь рабочие специальности: операторы очистных сооружений, санитары, укладчики и ремонтники железнодорожных путей, операторы дорожно-строительной техники и другие. Их работу невозможно полноценно автоматизировать.