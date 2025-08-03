В России пенсионерам без стажа обеспечат прожиточный минимум из бюджета

В 2025 году россияне пенсионного возраста, которые никогда не работали, будут получать не менее 15 250 рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия») в интервью РИА Новости.

По его словам, если у человека нет трудового стажа, он получает социальную пенсию – на сегодняшний день она составляет 8 824 рубля. Но если эта сумма меньше прожиточного минимума, государство добавляет недостающие деньги в виде доплаты.

«Наше государство поддерживает всех без исключения пожилых граждан страны. Если человек по каким-то причинам не работал, то он получает социальную пенсию в размере 8 824 плюс доплату. Доплату ему делают региональную либо федеральную до прожиточного минимума. Федеральную дают, если региональный прожиточный минимум не достигает федерального, а региональную – если региональный прожиточный минимум выше федерального прожиточного минимума, который на 2025 год для пенсионеров – 15 250 рублей», – объяснил парламентарий.

Он также напомнил, что оформить доплату можно через портал «Госуслуги», а в Москве и Московской области – через региональные сервисы или в МФЦ.