​В России вводятся новые пошлины и повышаются сборы для мигрантов и водителей

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, которые вводят новые государственные пошлины и повышают действующие сборы за ряд юридически значимых действий. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Одни из ключевых изменений касаются иностранных граждан, работающих в России:

4200 рублей — за выдачу, переоформление или продление патента на работу;

2100 рублей — за дубликат разрешения, патента или внесение изменений в них;

1000 рублей — за продление срока временного пребывания;

500 рублей — за постановку на учет по месту пребывания.

Также увеличены пошлины:

за регистрацию по месту жительства — с 420 до 1000 рублей;

за получение водительского удостоверения — от 3000 до 6000 рублей;

вводится пошлина за формирование диагностической карты в Единой системе техосмотра — 500 рублей.

В пояснительной записке к закону отмечается, что новые меры направлены на усиление контроля за миграционными потоками и компенсацию затрат, возникающих у государственных ведомств. При этом авторы документа утверждают, что повышение пошлин не станет «обременительным» для граждан и не повлияет на доступность ключевых госуслуг, таких как получение водительских прав.