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​Названы самые частые ошибки, которые россияне допускают при покупке авиабилетов

Россияне чаще всего ошибаются в написании имени при покупке авиабилетов

​Названы самые частые ошибки, которые россияне допускают при покупке авиабилетов
Фото freepik.com

Сервис «Авиасейлс» назвал пять самых распространенных ошибок, которые совершают россияне при покупке авиабилетов. На первом месте — неточности в написании фамилии, имени и отчества, на которые приходится 62% всех обращений в поддержку, сообщает пресс-служба компании в интервью «Газете.Ru».

Чаще всего путаница возникает при ручном вводе данных: из-за автозамены, случайных опечаток или ошибок в транслитерации. Особенно уязвимыми оказались популярные имена, такие как Анна, Елена, Мария, Дарья, Юлия, Александр, Сергей, Дмитрий, Михаил. Многие ошибаются при бронировании с телефона — программа автозамены автоматически подставляет лишние буквы.

Некоторые авиакомпании допускают до трех неточностей в данных, но только при условии, что пассажир своевременно уведомит службу поддержки или исправит ошибку в личном кабинете. Условия зависят от конкретного перевозчика — где-то корректировка бесплатна, в других случаях потребуется доплата.

На втором месте — ошибки, связанные с паспортными данными (26% обращений). Это происходит при смене фамилии, выдаче нового паспорта или наличии опечаток.

7% пользователей обращаются из-за ошибок в дате рождения. Чаще всего такие проблемы возникают у пассажиров старшего поколения: 53% обращений — от бэби-бумеров, 28% — от миллениалов, 19% — от зумеров. Проблемы чаще встречаются у тех, кто родился в мае и августе.

Около 3% ошибок связаны с неверным адресом электронной почты, из-за чего не приходит электронный билет. Самые частые опечатки — в доменах: вместо @gmail.com указывают @gmail.ru, а вместо @yandex.ru — @yamndex.ru. Если билет не приходит, стоит проверить папку «Спам», и затем обратиться к продавцу билета.

Среди других частых обращений — ошибки в дате и времени вылета. Пользователи нередко путают месяцы при поиске билетов в нескольких вкладках или забывают, что в авиабилетах указано местное время отправления, что особенно важно при международных перелетах.


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Сегодня в 12:00, просмотров: 63, комментариев: 0
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