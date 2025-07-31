Как правильно поддержать человека, живущего с ВИЧ: советуют тюменские специалисты

В департаменте здравоохранения Тюменской области напомнили о важности поддержки людей, живущих с ВИЧ, и дали практические советы о том, как правильно это делать.
– Люди, живущие с ВИЧ – это тоже люди, которые попали в сложную жизненную ситуацию и нуждающиеся не только в медицинской помощи, но и в поддержке своих близких, - подчеркнули в ведомстве.
Медицинский психолог Центра СПИД Любовь Жукова отметила, что если ВИЧ-инфекция коснулась друга или близкого человека, это значит, что эта тема затронула и вас лично.
– Вам придется решать для себя многие вопросы, над которыми вы раньше не задумывались, научиться оказывать реальную помощь близкому человеку в борьбе с ВИЧ-инфекцией. Не забывайте, что вам тоже нужна помощь и поддержка. Всегда помните: вы не одиноки, есть люди, которые готовы вам помочь, – отметила Любовь Жукова.
В опубликованном образовательном видеоролике психолог рассказывает о простых, но важных правилах, которые помогут поддержать человека с ВИЧ:
Специалисты напоминают, что ВИЧ – это не приговор, а заболевание, с которым можно жить полноценной жизнью при своевременной диагностике и лечении. Поддержка близких играет огромную роль в улучшении качества жизни людей, живущих с ВИЧ.