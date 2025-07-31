Жители Тюменской области могут присоединиться к акции «Вода России»

В Тюменской области стартует Всероссийская акция «Вода России», направленная на очистку берегов водоемов от загрязнений. Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Вода России», входящего в национальный проект «Экологическое благополучие».

Цель акции – привлечь внимание общественности к проблемам загрязнения водных объектов и вовлечь граждан в практическую деятельность по их охране. Принять участие в мероприятиях могут как отдельные граждане, волонтерские группы, так и целые организации, выступающие в роли организаторов или участников.

Согласно графику проведения мероприятий, опубликованному департаментом недропользования и экологии Тюменской области, с 1 по 29 августа 2025 года запланированы работы по очистке берегов рек и озер в различных районах и городах Тюменской области, включая Уватский, Ялуторовский, Нижнетавдинский, Викуловский, Тюменский, Бердюжский, Абатский, Сладковский, Армизонский, Упоровский, Аромашевский и Ярковский районы, а также города Тобольск, Ишим и Тюмень.

Вся необходимая информация об акции, включая подробный график мероприятий, доступна на Геопортале Тюменской области в разделе «Экология». Жители региона могут ознакомиться с планом мероприятий, выбрать удобное время и место для участия и зарегистрироваться в качестве волонтеров.

– Участие в акции «Вода России» – это прекрасная возможность внести свой вклад в охрану природы, заботясь о реках, озерах и других водных объектах! Вместе мы можем сделать наш регион чище, красивее и экологически безопаснее для всех жителей и будущих поколений, – отметили в департаменте недропользования и экологии.