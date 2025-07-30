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​Лист ожидания теперь не проблема: билеты на поезд стали бронироваться автоматически

Югорчане смогут автоматически бронировать билеты на поезда дальнего следования

​Лист ожидания теперь не проблема: билеты на поезд стали бронироваться автоматически
Александр Щербак

Югорчане могут автоматически покупать билеты из листа ожидания на поезда дальнего следования. Новый сервис заработал для пассажиров, путешествующих внутри страны и для клиентов любых банков.

Теперь при отсутствии места в выбранном поезде пассажиры могут заранее в личном кабинете на сайте РЖД привязать банковскую карту и указать лимит суммы, которую готовы потратить на желаемую поездку. Как только кто-то сдаст билет и место в поезде освободится, система сама спишет средства и оформит поездку без участия человека. Очередь в листе ожидания формируется в порядке добавления.

«В первом полугодии 2025 года на сайте РЖД пассажиры совершили порядка 14,7 млн операций – покупали, возвращали и обменивали билеты. При этом за этот же срок в листе ожидания было создано около 1,8 млн заявок. Автоматизация части этих процессов — пример того, как банковские технологии позволяют сделать привычные сервисы более удобными и надежными для миллионов людей», – прокомментировал Игорь Острейко, руководитель департамента транзакционного бизнеса ВТБ, старший вице-президент.

Ранее покупка билетов из листа ожидания требовала от пользователя круглосуточного доступа к сети интернет и внимательности для своевременной реакции на полученное уведомление о забронированных местах. Заявка в лист ожидания могла быть обработана в любое время суток, в том числе и ночью, а на оплату забронированных билетов выделено ограниченное время – 2 часа. Теперь необходимости постоянно отслеживать появление билетов нет.


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Сегодня в 18:40, просмотров: 102, комментариев: 0
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