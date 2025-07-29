«Аэрофлот» стабилизировал расписание: 93% рейсов из Москвы выполняются по плану

Авиакомпания «Аэрофлот» 29 июля планирует выполнить 93% рейсов из Москвы и обратно в соответствии с изначальным расписанием. Как сообщили в Telegram-канале пресс-службы перевозчика, после точечных отмен рейсов в утренние часы до 10:00 мск, программа полётов была полностью стабилизирована.

Накануне, 28 июля, компания выполнила около 80% запланированных рейсов, при этом корректировки затронули преимущественно парные рейсы из Москвы. В то же время региональные направления обслуживались без сбоев.

В пресс-службе уточнили, что регистрация в аэропорту Шереметьево проходит в штатном режиме, обстановка на месте спокойная. Для информирования пассажиров отменённых рейсов усилен контакт-центр, а также привлечены сотрудники из других подразделений компании. Сайт авиакомпании и система бронирования работают стабильно, без сбоев.

Ранее стало известно, что информационная система «Аэрофлота» подверглась масштабной хакерской атаке. Это стало причиной больших сбоев в расписании и отмены части рейсов авиакомпании.