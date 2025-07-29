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​АО «Транснефть – Сибирь» подтвердило соответствие трех систем менеджмента российским стандартам

«Транснефть – Сибирь» прошла независимую экспертизу на соответствие ГОСТам

​АО «Транснефть – Сибирь» подтвердило соответствие трех систем менеджмента российским стандартам
Фото: ​АО «Транснефть – Сибирь»

АО «Транснефть – Сибирь» прошло независимую экспертизу и подтвердило соответствие систем менеджмента охраны труда, экологического и энергетического менеджмента госстандартам.

Проводилась экспертиза систем на объектах Тобольского управления магистральных нефтепроводов, в частности, на линейной производственно-диспетчерской станции «Уват». В задачи эксперта сертификационной организации входили анализ документации, проверка рабочих мест на соответствие требованиям охраны труда, анализ энергоэффективности и экологической безопасности.

Эксперт отметил, что на рабочих местах созданы все условия защищенности жизни и здоровья работников, что свидетельствует об эффективности системы управления охраной труда. На предприятии системно проводится оценка рисков, сотрудники обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты с повышенными защитными свойствами.

На постоянной основе ведется обучение персонала безопасным методам выполнения работ, профилактическая работа по предупреждению несчастных случаев, а также осуществляется производственный контроль соблюдения санитарных норм и правил.

«На ЛПДС «Уват», как на всех объектах компании, уделяется особое внимание обеспечению безопасных условий труда. Проводим все необходимые инструктажи с персоналом, ежегодные проверки знаний требований охраны труда. Работа с коллективом выстроена на системной основе. Это дает свои результаты», – рассказал заместитель начальника ЛПДС «Уват» Александр Хохлов.

В рамках реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности за счет использования электронасосных агрегатов с повышенным КПД, оптимизации технологических режимов перекачки нефти, строительства и ремонта котельных, замены теплоносителей и теплосетей, использования современных теплоизоляционных материалов была достигнута существенная экономия энергетических ресурсов.

В целях рационального природопользования и обеспечения экологической безопасности на объектах предприятия проводится модернизация станций биологической очистки сточных вод. В рамках программы по сохранению биологического разнообразия в регионах деятельности организуются компенсационные мероприятия по искусственному воспроизводству водных биоресурсов – выпуск мальков, в том числе ценных пород рыб, в водоемы. Ежегодно проводятся работы по лесовосстановлению.

На итоговом совещании независимый эксперт ассоциации по сертификации отметил соответствие показателей анализируемых направлений деятельности АО «Транснефть – Сибирь» законодательным и нормативным требованиям. Компания подтвердила сертификаты соответствия требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 45001, ГОСТ Р ИСО 50001 и ГОСТ Р ИСО 14001.


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Сегодня в 13:14, просмотров: 126, комментариев: 0
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