Белорусская техника помогает тюменским аграриям собирать рекордный урожай

В Тюменской области стартовала уборка урожая, которая в этом году началась на несколько дней раньше, чем в прошлом. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем телеграм-канале.

Губернатор отметил, что результаты плодотворного сотрудничества Тюменской области с Республикой Беларусь видны, в том числе, и на тюменских полях, где аграрии используют белорусскую технику.

– Наши аграрии используют для работы технику из дружественной Республики. Как раз сейчас стартовала уборка урожая. В этом году на несколько дней раньше, чем в прошлом, – написал Александр Моор.

Первой к уборке картофеля и ранних овощных культур открытого грунта приступила агрофирма «КРиММ» Упоровского муниципального округа.

По данным на сегодняшний день, уже собрано около 300 тонн картофеля, более тысячи тонн капусты и свыше 500 тонн свёклы.

– Желаю труженикам тюменских сельхозпредприятий хорошего урожая, – заключил Александр Моор.

Ранее в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области сообщили, что в регионе обработка паров выполнена на 69800 гектарах или 57% от плана, заготовлено 321700 тонн сенажа и 43000 тонн сена, скошено на корма 43500 гектаров сеяных многолетних трав.