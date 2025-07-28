Праздник «Сибирское здоровье» собрал 25 команд в Ханты-Мансийске

В минувшие выходные на стадионе «Югра-Атлетикс» более 25 команд и свыше 600 участников в командных и личных видах соревнований демонстрировали настоящее сибирское здоровье. Их поддерживали почти 500 болельщиков.

Югорчане выявили сильнейших в 8 видах спорта. В этом году впервые в рамках праздника прошли состязания по волейболу, и первое место заняла команда УМВД ХМАО-Югры, чуть уступили полицейским представители МЧС по ХМАО и компании «СеверСтрой». В стритболе победа досталась «Юграавиа», пьедестал лидеров вместе с ней разделили команды ЦСП «Дружба» и ЮКИОР. Спортсмены колледжа олимпийского резерва также заняли третье место в футболе. А серебро и золото в этом виде спорта забрали ветераны и представители ЮГУ. Самым массовым направлением оказалась легкая атлетика, лучшими здесь стали сборная команда югорских спортсменов и любителей, сотрудники Департамента по спорту Ханты-Мансийского автономного округа и МЧС по ХМАО-Югре.

«Сибирское здоровье» объединяет предприятия, организации, учреждения нашего автономного округа и способствует продвижению здорового образа жизни, стремлению заниматься спортом и укреплять веру в свои силы. В свою очередь мы, как организаторы, сохраняем традицию его ежегодного проведения», – отметил вице-президент, управляющий ВТБ в ХМАО-Югре Виталий Мосунов.