Суд конфисковал имущество экс‑мэра Владивостока на 590 млн рублей

В Ленинском районном суде Владивостока завершилось громкое разбирательство о коррупции. Иск в суд подал заместитель Генерального прокурора России. Он потребовал изъять в доход государства имущество, которое, по данным прокуратуры, бывший мэр Владивостока Владимир Николаев и его близкие получили с нарушением антикоррупционного законодательства, сообщила объединенная пресс-служба судов Приморья.

По данным Генпрокуратуры, в период работы на посту мэра Николаев оформлял участки земли, здания и коммерческие объекты. Всего в деле фигурируют десятки юридических лиц, а также родственники экс-главы города. Всего в федеральную собственность обращен 821 объект недвижимости.

«Суд решил исковые требования удовлетворить, обратить в доход государства: имущественный комплекс санатория «Амурский залив» (три земельных участка – 11,4 га и восемь зданий – 113 019 кв.м); апарт-отель «Магнум» (322 квартиры – 27 670 кв. м, 269 машино-мест – 3 752 кв. м и 23 офисных помещения – 1 882 кв. м); 12 земельных участков (24,7 га), 12 зданий (8 600 кв. м) и 32 нежилых помещения (10 630 кв. м)», – говорится в сообщении.

Кроме того, с ответчиков взыскали 590,2 млн рублей – деньги, полученные в нарушение антикоррупционных требований.

В деле участвовали четыре физических лица и 16 юридических компаний, а также аффилированные структуры, через которые имущество оформлялось. Среди них – ООО «АСТИРИС», «Интеб», «Атлантикс», «Инвестстрой», «Альянс», «Владпроект‑сервис» и другие.