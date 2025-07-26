В России теперь пропускать нужно не только скорую и пожарных, но и автомобили без цветографики

С 26 июля в России вступили в силу новые изменения в ПДД, касающиеся поведения водителей при появлении автомобилей со спецсигналами. Об этом сообщает RG.ru со ссылкой на поправки в КоАП, одобренные Советом Федерации.

Раньше ПДД обязывали водителя лишь уступить дорогу, не уточняя, как именно это сделать. Теперь же нормы требуют не просто замедлиться, а освободить полосу движения, перестроившись или выполнив любой другой маневр, который позволит спецмашине проехать.

Еще одно новшество касается перечня транспорта, которому нужно уступать. Если раньше в правилах говорилось только о машинах с цветографической окраской – «скорой помощи», пожарных и полиции, – то теперь водители обязаны пропускать любой автомобиль с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, даже если на нем нет специальных обозначений. Такие автомобили, например, нередко используют для перевозки высокопоставленных должностных лиц.

За нарушение новых требований предусмотрен штраф от 7,5 до 10 тысяч рублей.

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