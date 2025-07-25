В тюменские села в 2025 году направят 37 врачей и 30 фельдшеров

Тюменская область продолжает активно привлекать медицинских работников в сельскую местность в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». С 2012 года 822 врача и 357 специалиста со средним медицинским образованием воспользовались «земскими» программами и переехали в небольшие населенные пункты региона.

В 2025 году планируется привлечь еще 37 врачей и 30 фельдшеров и медсестер для работы в сельских территориях, рассказали в информационном центра правительства Тюменской области. Программы, входящие в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», предусматривают выплаты медицинским работникам, размер которых зависит от места будущей работы. В отдаленных и труднодоступных территориях, а также местности, приравненной к районам Крайнего Севера, размер выплаты больше.

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством отметил, что благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение» и программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» за последние два года количество врачей в целом возросло более чем на 16 тысяч. Он подчеркнул, что работа по реализации «земских» программ в РФ построена эффективно, но призвал обратить внимание на отдельные моменты.

Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» играют ключевую роль в обеспечении доступности и качества медицинской помощи в сельской местности Тюменской области.