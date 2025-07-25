Прием заявок на форум «УТРО» в Тюмени продолжается

Полпредство Президента РФ в Уральском федеральном округе высоко оценило качество подготовки Тюменской области к молодежному форуму «УТРО», который пройдет в областной столице с 24 по 29 сентября.

Заместитель полномочного представителя президента России в УрФО Борис Кириллов на рабочем совещании по подготовке к мероприятию отметил неравнодушный подход тюменской команды к организации форума:

– Тюменцы просто молодцы. Вообще сегодня каждый регион сделал очень интересные, потенциальные, с точки зрения перспектив реализации, проекты. Спасибо за неравнодушный подход. Но все же есть моменты, на которые стоит обратить внимание. Мы, со своей стороны, вместе с начальниками департамента внутренней политики полпредства Сергеем Коневым всегда на связи и готовы помочь. Надеюсь, форум пройдет у нас красиво, классно, стильно и молодежно.

Форум «УТРО» предложит участникам шесть тематических площадок, охватывающих широкий спектр интересов и направлений развития:

Для студентов и молодых специалистов: «Разработчики», «Управленцы», «Наставники», «Исследователи», «Медиатехнологи». Площадки нацелены на развитие цифровых навыков, лидерских качеств, менторства, исследовательских компетенций и медиа-грамотности.

Для школьников: «Профессионалы будущего», где ребята смогут познакомиться с различными профессиями и определить свои карьерные перспективы.

Заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский выразил уверенность в успехе форума:

– Молодежная политика – кладезь креатива. В ней много легкости, жизни. И то, что сегодня показывали коллеги, этим нельзя не радоваться. Это поколение уже гораздо более технологичное и креативное, чем поколение предшественников. Поэтому у меня только пожелание, чтобы это зерно мы с вами сохранили и сделали все содержательно, круто и очень весело.

Форум «УТРО» предоставляет уникальную возможность для молодых людей Уральского федерального округа получить новые знания, развить навыки и обменяться опытом.

Заявки на участие в форуме принимаются до 30 июля.