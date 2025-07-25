На Ямале произошло опасное ДТП с топливной цистерной

Сегодня, 25 июля, на 346‑м километре автодороги «Сургут-Салехард» произошло серьезное ДТП с участием автоцистерны с топливом и самосвала. Сообщение об аварии поступило в пожарно‑спасательную часть города Муравленко, передает пресс-служба МЧС России по ЯНАО.

«К месту происшествия прибыли все оперативные службы. Возгорание было ликвидировано очевидцами до прибытия пожарных подразделений. На данный момент создана «пенная подушка», для недопущения дальнейшего возгорания», ‒ указали в сообщении.

Водитель самосвала получил травмы различной степени тяжести и сейчас находится в машине скорой помощи. Водитель топливной цистерны оказался зажат в кабине ‒ сотрудники МЧС проводят работы по его освобождению и оказывают необходимую помощь.

В районе аварии временно ограничено движение транспорта. Спасатели и дорожные службы продолжают работу на месте происшествия.