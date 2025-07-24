​Россияне в Таиланде находятся вне опасности

Путешественники из России, отдыхающие в Таиланде, находятся вне зоны риска, несмотря на эскалацию конфликта на восточной границе страны с Камбоджей. Об этом заявили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ), подчеркнув, что традиционные курортные регионы, популярные у россиян, расположены на значительном расстоянии от района напряженности.

Как сообщила член РСТ, генеральный директор туроператора Satmarket Ирина Сетун, сразу после появления первых сообщений о вооружённых столкновениях экскурсионные поездки в Камбоджу были временно приостановлены. В то же время за развитием ситуации в приграничной зоне ведётся постоянный мониторинг.

Ранее, 24 июля, на границе Таиланда и Камбоджи начались вооружённые столкновения, в результате которых, по данным тайского Минздрава, погибли 11 мирных жителей, в том числе в пяти больницах, подвергшихся ракетным ударам. Из 86 деревень было эвакуировано около 40 тысяч человек. Обе страны возлагают ответственность за эскалацию на противоположную сторону.