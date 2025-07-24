Что известно о причинах крушения пассажирского самолета в Амурской области

Пассажирский самолет Ан‑24, выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, потерпел крушение в Амурской области. На борту находились 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. Об этом сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в своем телеграм‑канале.

По информации «РИА Новости», предварительная информация указывает на то, что выживших нет. В Центре обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области пояснили РБК, что при осмотре места крушения с воздуха людей не обнаружено.

«Но это осмотр с воздуха. 25 человек выдвигаются по земле из ближайших населённых пунктов», − отметили в центре.

Как уточнила транспортная прокуратура, после того как самолет ушел на второй круг при посадке в аэропорту Тында, около 7:00 по московскому времени он пропал с радаров. Лайнер принадлежит иркутской авиакомпании «Ангара».

Поисково‑спасательный вертолет Росавиации обнаружил горящие обломки около 9:40 мск на склоне горы, в 15 км от Тынды, передает РБК. Спасатели МЧС России выдвинулись к месту крушения по труднодоступной местности. По данным телеграм‑канала «Представитель Росавиации», всего задействовано более 50 специалистов и 10 единиц техники.

«В настоящее время для ликвидации последствий крушения задействованы все экстренные службы. Родственникам погибших будет оказана вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Также будет проведена работа по выплате соответствующих компенсаций», − передает Росавиация.

Байкало‑Ангарская и Тындинская транспортные прокуратуры начали проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. К расследованию приступила комиссия Межгосударственного авиационного комитета, добавляет РБК.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах, одной из версий катастрофы является ошибка экипажа, который в сложных погодных условиях зацепил сопку при заходе на посадку. При этом, по словам первого заместителя руководителя Восточного управления Следственного комитета на транспорте Владимира Ануфриева, рассматриваются также версии неисправности и человеческого фактора.