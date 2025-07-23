Александр Моор и Олег Казанов обсудили нефтегазовый комплекс Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел рабочую встречу с руководителем Федерального агентства по недропользованию Олегом Казановым и генеральным директором ЗапСибНИИГГ (подведомственной организации Роснедр) Василием Морозовым. На встрече обсуждались ключевые вопросы развития нефтегазового комплекса региона.

– Провели важные переговоры о развитии нефтегазового комплекса нашего региона. Обсудили результаты геолого-разведочных работ, перспективы лицензирования и новые проекты, которые обеспечат стабильное функционирование отрасли, – сообщил Александр Моор в личном телеграм-канале.

Особое внимание было уделено Уватскому проекту, который губернатор назвал флагманом нефтедобычи региона. На этот проект приходится 78% запасов и 88% добычи нефти в Тюменской области.

– Уватский проект – один из примеров государственно-частного партнерства, – подчеркнул Александр Моор.

По словам губернатора, такое тесное партнерство с федеральными структурами и научными организациями является основой для устойчивого развития Тюменской области. Встреча подтвердила стремление региона к дальнейшему укреплению сотрудничества в сфере недропользования.