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Торговым центрам России предрекли проблемы и закрытия

​Каждому десятому торговому центру в России грозит закрытие в ближайшие три года

Торговым центрам России предрекли проблемы и закрытия
Фото freepik.com

Около 10% торговых центров в России могут закрыться или быть переформатированы в ближайшие три года. Такой прогноз озвучил президент Союза торговых центров Булат Шакиров в интервью «Радиоточке НСН».

По словам эксперта, текущий уровень вакантности в российских ТЦ составляет 8,5% — при допустимом пороге до 10%. Однако даже при формально приемлемых показателях некоторые объекты сталкиваются с серьёзными трудностями, особенно если изначально были построены без учёта специфики торгового сегмента или расположены неудачно.

«В течение следующих трёх лет 10 процентов торговых центров, которые неэффективно расположены или были построены не как торговые центры, закроются или переформатируются», — заявил Шакиров.

Он отметил, что на месте закрывшихся ТЦ, скорее всего, появятся многофункциональные комплексы, жилые дома или другие типы недвижимости.

При этом глава союза подчеркнул, что эффективные торговые центры, обладающие хорошим местоположением и грамотным управлением, продолжат развиваться.


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Сегодня в 17:06, просмотров: 104, комментариев: 0
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