​Сенатор: рождаемость нужно поощрять среди совершеннолетних, а не школьниц

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова заявила, что не поддерживает инициативы поощрения беременности среди школьниц. Об этом она сказала на пресс-конференции в Москве, комментируя обсуждение выплат несовершеннолетним беременным.

«Я ни в коей мере не поддерживаю то, что у нас в обществе звучало, что нужно поддерживать девочек, которые учатся в школе», — подчеркнула сенатор.

По её мнению, девушки должны в первую очередь получить образование и осознанно подходить к созданию семьи. Перминова считает, что государство должно оказывать поддержку совершеннолетним молодым людям, которые принимают решение завести ребёнка уже в студенческом возрасте.

Ранее идею стимулирования рождаемости среди школьниц раскритиковала председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. «Для несовершеннолетних роды и воспитание ребёнка — непосильная нагрузка», — отметила она, комментируя инициативу губернатора Орловской области выплачивать 100 тысяч рублей беременным школьницам за постановку на учёт.