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Вылетевший из Тюмени самолет был вынужден вернуться из-за разбалансировки топливных баков

​Самолёт «Ямала» вернулся в тюменский аэропорт после удара о птицу

Вылетевший из Тюмени самолет был вынужден вернуться из-за разбалансировки топливных баков
Фото freepik.com

Пассажирский самолёт авиакомпании «Ямал», следовавший рейсом из Тюмени в Надым, вынужденно вернулся в аэропорт Рощино из-за технической неисправности, возникшей после столкновения с птицей. Об этом сообщает РБК-Тюмень со ссылкой на Telegram-канал «Авиамоторщина».

Инцидент произошёл вскоре после взлёта. Экипаж самолёта Sukhoi Superjet 100 на высоте около 9,4 тыс. метров получил индикацию неисправности в топливной системе левого полукрыла. Несмотря на первоначальное решение продолжить полёт, пилоты зафиксировали дисбаланс топлива между группами баков, который достиг 800 килограммов, и приняли решение вернуться в аэропорт вылета.

После посадки воздушное судно осмотрели специалисты. Осмотр выявил повреждение одной из лопаток вентилятора второго двигателя. Самолёт отстранён от эксплуатации. Официальных комментариев от авиакомпании «Ямал» пока не поступало.


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Сегодня в 16:43, просмотров: 40, комментариев: 0
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