Получатели мер социальной поддержки могут открыть вклад с повышенной ставкой

Социальный вклад с повышенной процентной ставкой рассчитан на получателей мер социальной поддержки. Оформить его можно через портал госуслуг.

Доходность по вкладу составляет 21,5% годовых, максимальная сумма депозита ограничена 50 000 рублей, а срок размещения средств составляет 1 год.

– По вкладу предусмотрены пополнение, снятие и переводы без снижения процентной ставки. При досрочном расторжении договора с банком ранее выплаченные проценты не пересчитываются, – рассказали в ВТБ.

Кроме того, при сохранении статуса получателя мер социальной поддержки доступно автопродление