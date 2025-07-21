На Дзержинского в Тюмени открыли «Портал в Москву»

Уникальная мультимедийная инсталляция «Портал в Москву» открылась для жителей и гостей Тюмени на пешеходной улице Дзержинского. Проект, реализованный в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере туризма между Москвой и Тюменской областью, предлагает всем желающим совершить виртуальное путешествие по столице.

– Это отличная возможность, прогуливаясь по нашему городу, познакомиться с достопримечательностями Москвы и передать горячий сибирский привет столице, – отметил директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов. Он также подчеркнул крепкие связи между Тюменской областью и Москвой в сфере туризма: проведение бизнес-миссий, размещение мобильных туристско-информационных центров и активное участие в туристических мероприятиях столицы.

До 20 августа ежедневно с 14:00 до 23:00 каждый посетитель «портала» сможет пройти сканирование и получить нейроролик – прогулку по Москве от первого лица. Готовое видео можно будет скачать по QR-коду.

Виртуальный маршрут включает в себя самые знаковые места столицы: колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ, маркет «Сделано в Москве» на Болотной площади, залы Третьяковской галереи и березовую рощу Дома культуры ГЭС-2.

Изюминкой проекта является то, что цифровая проекция каждого гостя «портала» будет транслироваться в реальном времени на ВДНХ в Москве. Москвичи и туристы смогут увидеть «приветы» из Тюмени и других городов на специальной конструкции с пятью экранами.

«Портал» предлагает не только создать оригинальный контент для социальных сетей, но и спланировать реальное путешествие в Москву через цифровой сервис RUSSPASS.