В Тобольске планируется создание экологической тропы на территории «Паниного бугра» – памятника природы регионального значения, занимающего площадь около 460 гектаров. Этот уникальный природный комплекс, включающий березовые, березово-осиновые и сосновые леса, является домом для 282 видов растений, 105 видов птиц и 25 видов млекопитающих, включая липу сердцевидную, занесенную в Красную книгу Тюменской области.

Вопросы создания экотропы обсуждались на межведомственном совещании, в котором приняли участие директор Госохотдепартамента Тюменской области Ольга Галкина, глава Тобольска Петр Вагин и директор Тобольской комплексной научной станции УрО РАН Станислав Козлов.

– Создание в особо охраняемых природных территориях экотроп, как элемента инфраструктуры экологического туризма, – одна из ключевых задач до 2035 года, декларированных Президентом России. Особенностями осуществления такого туризма являются минимизация негативного воздействия на окружающую среду и сохранение уникальных и типичных природных комплексов и объектов, – подчеркнула Ольга Галкина.

Экотропа станет эффективным инструментом экологического просвещения и воспитания культуры бережного отношения к природе. Кроме того, на территории «Паниного бугра» находится значимый историко-культурный объект – древнее татарское поселение Бицик-Тура (6-16 века н.э.).

Протяженность экомаршрута составит 3 километра. Вдоль тропы будет создана необходимая инфраструктура. Планируется также разработка мобильного приложения с аудиогидом.

Реализация проекта рассчитана на три года, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.