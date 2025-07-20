Губернатор Тюменской области Александр Моор провел встречу с руководством ПАО «ЛУКОЙЛ», на которой обсуждалось сотрудничество в сфере науки и технологий, в том числе участие компании в развитии Межуниверситетского кампуса в Тюмени. Об этом губернатор сообщил в социальных сетях.

Строительство кампуса ведется в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» нацпроекта «Молодежь и дети».

– Компания давно и активно сотрудничает с тюменскими университетами в сфере подготовки инженерных кадров. Уверен, опыт ЛУКОЙЛа будет востребован и в кампусе, – отметил Александр Моор.

Губернатор также сообщил, что обсуждение важных для региона и нефтегазовой отрасли вопросов продолжится на тюменском Промышленно-энергетическом форуме ТНФ 2025, который пройдет в областной столице в сентябре.

Это не единственное крупное соглашение, направленное на развитие научного и образовательного потенциала региона. На Петербургском международном экономическом форуме было подписано новое соглашение о сотрудничестве с ПАО «НОВАТЭК», направленное на преодоление технологических вызовов в нефтегазовой сфере и развитие высокотехнологичного сектора экономики.