Александр Моор провел личный прием граждан

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел прием граждан по личным вопросам, особое внимание уделив обращениям от членов семей участников специальной военной операции. По итогам приема был решен ряд важных вопросов, в том числе об обустройстве тротуара в селе Омутинском.

Жительница села Людмила Коротаева обратилась к губернатору с просьбой от лица всех односельчан. На участке от улицы Советской до навесного перехода через реку Вагай необходим тротуар, так как этим путем дети ходят в школу. Александр Моор поручил провести ремонт и завершить все работы уже в сентябре.

Кроме того, губернатор поручил оказать поддержку семьям участников СВО:

Алёне Блиновой из Ишимского муниципального округа, жене военнослужащего СВО, выделят средства на ремонт дома. У супругов скоро родится третий ребенок.

из Ишимского муниципального округа, жене военнослужащего СВО, выделят средства на ремонт дома. У супругов скоро родится третий ребенок. Семье Ринги Акбердеевой из Вагайского муниципального округа, чей дом пострадал от пожара, будет предоставлена необходимая сумма на восстановление и оказана всесторонняя помощь.

из Вагайского муниципального округа, чей дом пострадал от пожара, будет предоставлена необходимая сумма на восстановление и оказана всесторонняя помощь. Светлане Панкиной из села Фатеево, матери участника СВО, будут выделены средства на ремонт крыши дома.

– Выполнение всех вопросов держу на личном контроле, – подчеркнул Александр Моор.