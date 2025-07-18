Депутаты Госдумы считают, что WhatsApp может быть вскоре заблокирован

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что мессенджеру WhatsApp, принадлежащему признанной экстремистской организации Meta, «пора готовиться к уходу» с российского рынка. Об этом он сообщил в комментарии ТАСС.

По словам депутата, с очень высокой долей вероятности WhatsApp попадёт под ограничения, предусмотренные для программного обеспечения из недружественных стран. Горелкин также отметил, что «претендентом на долю WhatsApp» станет российский национальный мессенджер Max.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь указал, что WhatsApp должен соблюдать российские законы, чтобы продолжать стабильную работу в стране.

Схожую позицию выразил и член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. По его словам, присутствие WhatsApp в цифровом пространстве России является «легальной брешью в национальной безопасности», и включение мессенджера в список ПО из недружественных юрисдикций — лишь вопрос времени.

Немкин подчеркнул, что власти не могут игнорировать тот факт, что миллионы россиян ежедневно передают через WhatsApp личные данные, переписки, документы и фотографии, при этом платформа «контролируется враждебной структурой и систематически игнорирует российские законы». Он напомнил, что мессенджер не локализовал данные, не открыл представительство в России и не продемонстрировал прозрачность в своей деятельности.

В качестве возможной альтернативы WhatsApp депутат назвал Telegram. По его словам, если платформа проявит готовность действовать в рамках российского правового поля и внимательнее отнесётся к выполнению требований законодательства, то сможет сохранить позиции. Такой подход, по мнению Немкина, основан не на эмоциях, а на анализе рисков и интересов государства.