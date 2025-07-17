​Госдума одобрила штрафы за поиск запрещённых материалов и рекламу VPN

Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий административную ответственность за целенаправленный поиск в интернете экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов. Документ поддержали 285 депутатов, против выступили 19, ещё 20 воздержались.

Законопроект дополняет Кодекс об административных правонарушениях новой статьёй 13.53. В ней устанавливаются штрафы за умышленный доступ к материалам, внесённым в список запрещённых Минюстом, в том числе с использованием VPN. Для граждан предусмотрены штрафы от 3 000 до 5 000 рублей.

Как пояснил в своём Telegram-канале глава думского комитета по информационной политике Сергей Боярский, речь идёт именно об осознанном поиске и распространении запрещённой информации: «В перечне Минюста сегодня порядка 5 500 материалов. Принятые поправки направлены на борьбу с их распространением и потреблением — особенно при помощи обхода блокировок».

При этом, по словам Боярского, новые нормы не касаются случаев использования VPN исключительно для доступа к заблокированным социальным сетям, таким как Instagram и Facebook (признаны экстремистскими организациями и запрещены в РФ).

Эту позицию подтвердил первый заместитель председателя комитета по информационной политике Антон Горелкин. Он подчеркнул, что «простое использование VPN-сервисов без доступа к запрещённым материалам не будет считаться нарушением».