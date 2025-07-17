В Госдуме выступили против налога на бездетность

Введение налога на бездетность не поможет улучшить демографическую ситуацию в стране. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая на пленарном заседании.

«Было время, когда пытались закреплять в сельской местности через отъем паспортов, было время, когда пытались решать вопрос, связанный с демографией, введением налога на бездетность. Одно и второе не наш путь. Не наш путь», – подчеркнул он.

По его словам, стимулировать рождаемость нужно не через ограничения для людей, а через улучшение условий для семей. Володин предложил ввести обязательную оценку влияния принимаемых законов на демографию, а также рекомендовать правительству проводить такую же проверку при принятии подзаконных актов.

Ранее протоиерей Андрей Ткачёв выступил с инициативой ввести налог для мужчин старше 40 лет, не имеющих детей. По его мнению, подобная мера должна стать формой социальной ответственности и «стигматизировать» праздный образ жизни.