15 тысяч россиян выбирали имя котенку дальневосточного леопарда

Подведены итоги конкурса на самое оригинальное имя для котёнка дальневосточного леопарда. Девочка, которой чуть больше 1,5 лет, получила имя Сиерра. Участники конкурса в соцсетях предложили более 2000 вариантов имён, пять из которых вошли в шорт-лист голосования, а их авторы получили призы от ВТБ и национального парка «Земля леопарда» (Владивосток). В финальном голосовании приняло участие более 15 тысяч человек.

Имя Сиерра отражает характер юного леопарда и ассоциируется с природой и силой. Одно из значений имени отсылает к описанию горных хребтов – местам обитания краснокнижных кошек. Отдать предпочтение можно было одному из пяти вариантов: Сказка, Земляника, Северина, Примора и Сиерра. Авторами самых оригинальных имен, отобранных для голосования, стали жители Санкт-Петербурга, Липецка и Владивостока. Лидер конкурса из Ростова-на-Дону. Итоги подвели в соцсетях банка.

«Каждый леопард имеет свой характер, повадки, уникальные черты. Сиерра – активная, уверенная и решительная. Ей очень подходит имя, которое придумывали и выбирали во всех уголках страны. Мы видим внимание и неравнодушие людей к судьбе дальневосточного леопарда. Участники конкурса делились интересными наблюдениями и ассоциациями, которые вдохновили их на те или иные имена. На наш взгляд, такие проекты помогают почувствовать сопричастность, вовлекают в природоохранную деятельность, а значит слово «экология» становится более осязаемым и понятным, подталкивает людей к реальным действиям», – комментирует Петр Шпиленок, советник президента – председателя правления кредитного учреждения, директор Фонда защитников природы.

В рамках программы «Хранители леопарда» банк символически опекает семью больших кошек: маму и ее троих котят. Ранее в социальных медиа выбрали имя главе кошачьего клана и ее сыну – Герда и Феникс. Третьего котенка назовут, когда станет известен его пол.

«Теперь, когда второй котенок Герды получил имя, можно сказать, что с ним познакомилась вся страна. Имя Сиерра отлично характеризует дальневосточного леопарда как адепта альпинизма. Краснокнижные кошки много времени проводят на вершинах и склонах сопок. Им подходят условия с холодными зимами и непроходимой тайгой. Но за последние 100 лет ареал сократился более чем в 70 раз. Единственное место в мире, где сумели сохранить необходимые условия для леопарда – в Приморском крае. Наша общая цель – заботиться об этой уникальной территории и ее обитателях. Вместе с ВТБ мы продолжаем следить за судьбой семьи Герды, Феникса и Сиерры», – добавил Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда».