В Общественной палате считают, что нынешняя система образования тормозит создание семьи

Сокращение сроков обучения в школах и вузах может помочь снизить средний возраст рождения первого ребенка в России. Такое мнение выразил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко в комментарии ТАСС.

«Повышение возраста вступления в брак и рождения детей связано с увеличением периода социального взросления. Сейчас специалист тратит на обучение 11 лет в школе, четыре года в бакалавриате и два − в магистратуре. Таким образом, он учится 17 лет. Прибавим адаптационный период молодого специалиста − в среднем три года. В итоге только к 27 годам молодой специалист задумывается о детях. Можно без потери качества сократить учебный процесс до 15 лет: 10 лет в школе и пять − специалитет. В итоге человек войдет во взрослую жизнь на два года раньше», − пояснил Рыбальченко.

Он отметил, что проведенные исследования показывают: выпускники 10‑летней и 11‑летней школы демонстрируют одинаковый уровень знаний. В пример эксперт привел проект «Эффективная начальная школа», где начальную программу дети осваивают за три года, как это было в советское время.

Однако, подчеркнул Рыбальченко, одного изменения сроков обучения недостаточно. Необходимо комплексно поддерживать семьи:

– ввести семейное налогообложение, при котором снижаются налоги для молодых супругов и родителей;

– развивать программы доступного арендного жилья и семейные общежития;

– дать студентам, ставшим родителями, возможность бесплатно перейти на заочное или вечернее обучение, а также поступать в магистратуру без оплаты.

Эксперт добавил, что результат таких мер можно будет оценить только через 10 лет после их введения, но начинать создавать условия для более раннего создания семьи нужно уже сейчас.