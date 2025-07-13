​В Тюменской области ожидают увеличение турпотока из северной столицы

Представители СМИ из Санкт-Петербурга высоко оценили туристический потенциал Тюменской области по итогам пресс-тура, организованного в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере туризма между регионом и авиакомпанией Nordwind Airlines.

Соглашение было подписано в июне этого года на форуме-выставке «Путешествуй!». Целью пресс-тура стало знакомство журналистов с ключевыми туристическими объектами региона и продвижение Тюменской области как привлекательного направления для путешествий.

– Мы постарались сделать так, чтобы в сжатые сроки участники смогли погрузиться в культурный исторический контекст: узнали все, что касается истории Тюмени, Тобольска, жизни наших знаменитых земляков. Приезд участников пресс-тура совпал с проведением наших крупнейших фестивалей — «Лето в Тобольском Кремле» и «Абалакское поле»», – отметил директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов.

В течение четырех дней, с 9 по 12 июля, гости из Санкт-Петербурга посетили термальные источники Тюмени и увидели культовые достопримечательности Тобольска.

– Мне больше всего запомнился Тобольск. Я считаю, что это абсолютно уникальное место, классический образец туристической дестинации, который может, с моей точки зрения, формировать устойчивый туристический поток. Очевидно, что сейчас сформирован интересный туристический продукт в целом в регионе, и нужно приступать к его практической реализации, – отметил заместитель генерального директора, коммерческий директор авиакомпании Антон Маттис.

Организаторы пресс-тура выразили уверенность, что он будет способствовать увеличению туристического потока из Санкт-Петербурга в Тюменскую область.