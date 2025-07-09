Мигранты стали совершать меньше преступлений в Тюменской области

В Тюменской области отметили снижение преступности среди иностранных граждан на фоне усиления мер по борьбе с нелегальной миграцией. Эффективность мер, направленных на пресечение незаконного пребывания иностранных граждан на территории России, была высоко оценена участниками заседания регионального Координационного совета по профилактике правонарушений в Тюменской области. Заседание провел заместитель губернатора региона Павел Белявский, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Власти Тюменской области приняли ряд мер для стабилизации миграционной ситуации, выявления и пресечения каналов нелегальной миграции. В частности, было проведено более 1,7 тысячи мероприятий, направленных на выявление нарушений миграционного законодательства, а также оперативно-профилактические мероприятия «Нелегальный мигрант» и «Резиновая квартира».

В результате предпринятых мер, из Российской Федерации было выдворено 331 иностранный гражданин. К ответственности привлечены 99 работодателей, которые незаконно использовали иностранную рабочую силу.

По данным, озвученным на заседании Координационного совета, количество зарегистрированных преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, за первые пять месяцев 2025 года сократилось более чем на 62% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

– Правонарушения, совершаемые иностранными гражданами, незаконно находящимися в нашей стране, вызывают повышенный резонанс и серьезно сказываются на обстановке в обществе, – подчеркнул Павел Белявский. – Активную работу по пресечению нелегальной миграции необходимо продолжать и усиливать. Для этого следует повышать эффективность межведомственного взаимодействия.