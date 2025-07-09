На модернизацию библиотеки в Тюменском районе направят пять миллионов рублей

Новотарманская сельская библиотека Тюменского района стала победителем конкурсного отбора на создание модельных библиотек в муниципальных образованиях Тюменской области. Конкурс проводился в рамках региональной государственной программы «Развитие культуры».

В конкурсе приняли участие восемь библиотек из различных муниципалитетов региона, включая Тюмень, Ишим, Голышмановский, Заводоуковский, Тюменский, Юргинский, Бердюжский и Ишимский районы. Участники представили концепции модернизации своих учреждений в соответствии с модельным стандартом общедоступной библиотеки, рассказали в департаменте культуры региона.

Победитель конкурса, Новотарманская сельская библиотека, получит из регионального бюджета пять миллионов рублей на проведение ремонтных работ.

Согласно концепции развития, Новотарманская сельская библиотека преобразится в современный центр информационного образования, ориентированный на привлечение подростков и работающей молодежи поселка. Проект предусматривает создание комфортного пространства для работы, отдыха и творчества, доступного для всех категорий пользователей, включая людей с ограниченными возможностями здоровья.

Реализация проекта позволит повысить доступность библиотечных услуг и создать в Новотарманском современное культурное пространство, отвечающее потребностям жителей.