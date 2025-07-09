Александр Моор отчитался о промежуточных результатах реализации нацпроектов в регионе

Реализация национальных проектов в Тюменской области находится под пристальным контролем регионального правительства. Губернатор Александр Моор регулярно отчитывается о промежуточных итогах, демонстрируя приверженность задачам, поставленным руководством страны.
Согласно данным, представленным главой региона в личном телеграм-канале, к середине июня 2025 года в регионе почти завершен важный этап реализации нацпроектов – заключение контрактов. Общий процент выполнения по этому направлению превысил 94 процента.
– Реализация национальных проектов – на постоянном контроле регионального правительства. Поэтому промежуточные итоги подводим регулярно, – подчеркнул Александр Моор.
В частности, были достигнуты следующие показатели:
- «Экологическое благополучие» и «Экономика данных»: Заключено 100% необходимых контрактов.
- «Инфраструктура для жизни»: Заключено более 97% контрактов.
- «Продолжительная и активная жизнь»: Заключено свыше 80% контрактов.
Помимо заключения контрактов, Тюменская область активно работает над финансированием проектов. Уже сейчас план по финансированию нацпроектов выполнен более чем на 40%.
Губернатор отметил, что работа в интересах жителей региона продолжается. Достигнутые результаты свидетельствуют о слаженной работе команды правительства Тюменской области и эффективном управлении ресурсами.