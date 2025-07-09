16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  78,1727   EUR  91,4175  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Нацпроекты в Тюменской области реализуются по плану: контракты заключены, финансирование осваивается

Александр Моор отчитался о промежуточных результатах реализации нацпроектов в регионе

​Нацпроекты в Тюменской области реализуются по плану: контракты заключены, финансирование осваивается
t.me/av_moor

Реализация национальных проектов в Тюменской области находится под пристальным контролем регионального правительства. Губернатор Александр Моор регулярно отчитывается о промежуточных итогах, демонстрируя приверженность задачам, поставленным руководством страны.

Согласно данным, представленным главой региона в личном телеграм-канале, к середине июня 2025 года в регионе почти завершен важный этап реализации нацпроектов – заключение контрактов. Общий процент выполнения по этому направлению превысил 94 процента.

– Реализация национальных проектов – на постоянном контроле регионального правительства. Поэтому промежуточные итоги подводим регулярно, – подчеркнул Александр Моор.

В частности, были достигнуты следующие показатели:

  • «Экологическое благополучие» и «Экономика данных»: Заключено 100% необходимых контрактов.
  • «Инфраструктура для жизни»: Заключено более 97% контрактов.
  • «Продолжительная и активная жизнь»: Заключено свыше 80% контрактов.

Помимо заключения контрактов, Тюменская область активно работает над финансированием проектов. Уже сейчас план по финансированию нацпроектов выполнен более чем на 40%.

Губернатор отметил, что работа в интересах жителей региона продолжается. Достигнутые результаты свидетельствуют о слаженной работе команды правительства Тюменской области и эффективном управлении ресурсами.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 20:03, просмотров: 82, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#315 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1751310010"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1752519568"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=3q+x6LuhcVV6a3J/7k5Po+8PnPkZeSu8cx57P2TUvC8ApXEO132JgFusXLmu54H51gVPWNCltN7H+TOIIYtM4b+eVPe0zdL2A3f3P6y/5ewEl0pTHRjOPnhdbl+xReaa"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=3q+x6LuhcVV6a3J/7k5Po+8PnPkZeSu8cx57P2TUvC8ApXEO132JgFusXLmu54H51gVPWNCltN7H+TOIIYtM4b+eVPe0zdL2A3f3P6y/5ewEl0pTHRjOPnhdbl+xReaa"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "158"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "71"
      ["name"]=>
      string(30) "Каркас Сибирь (13)"
      ["link"]=>
      string(29) "https://karkas24.ru/news/234/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "33bc6d763821d3c3fa9a0b8cfae8cb52.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdEKtyB"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(65) "ИП Солдатов А.М. ИНН 246212075761 erid:2SDnjdEKtyB"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-07-01 00:00:10"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-07-14 23:59:28"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "158"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#320 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#321 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#322 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#315 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1751310010"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1752519568"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=3q+x6LuhcVV6a3J/7k5Po+8PnPkZeSu8cx57P2TUvC8ApXEO132JgFusXLmu54H51gVPWNCltN7H+TOIIYtM4b+eVPe0zdL2A3f3P6y/5ewEl0pTHRjOPnhdbl+xReaa"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=3q+x6LuhcVV6a3J/7k5Po+8PnPkZeSu8cx57P2TUvC8ApXEO132JgFusXLmu54H51gVPWNCltN7H+TOIIYtM4b+eVPe0zdL2A3f3P6y/5ewEl0pTHRjOPnhdbl+xReaa"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "158"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "71"
      ["name"]=>
      string(30) "Каркас Сибирь (13)"
      ["link"]=>
      string(29) "https://karkas24.ru/news/234/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "33bc6d763821d3c3fa9a0b8cfae8cb52.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdEKtyB"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(65) "ИП Солдатов А.М. ИНН 246212075761 erid:2SDnjdEKtyB"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-07-01 00:00:10"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-07-14 23:59:28"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "158"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#320 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#321 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#322 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#315 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1751310010"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1752519568"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=3q+x6LuhcVV6a3J/7k5Po+8PnPkZeSu8cx57P2TUvC8ApXEO132JgFusXLmu54H51gVPWNCltN7H+TOIIYtM4b+eVPe0zdL2A3f3P6y/5ewEl0pTHRjOPnhdbl+xReaa"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=3q+x6LuhcVV6a3J/7k5Po+8PnPkZeSu8cx57P2TUvC8ApXEO132JgFusXLmu54H51gVPWNCltN7H+TOIIYtM4b+eVPe0zdL2A3f3P6y/5ewEl0pTHRjOPnhdbl+xReaa"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "158"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "71"
      ["name"]=>
      string(30) "Каркас Сибирь (13)"
      ["link"]=>
      string(29) "https://karkas24.ru/news/234/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "33bc6d763821d3c3fa9a0b8cfae8cb52.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdEKtyB"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(65) "ИП Солдатов А.М. ИНН 246212075761 erid:2SDnjdEKtyB"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-07-01 00:00:10"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-07-14 23:59:28"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "158"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#320 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#321 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#322 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ИП Солдатов А.М. ИНН 246212075761 erid:2SDnjdEKtyB реклама на siapress.ru
ИП Солдатов А.М. ИНН 246212075761 erid:2SDnjdEKtyB реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте ночью произошел пожар в многоэтажке: есть пострадавший 387
  2. Количество и объем ипотечных кредитов в России за полгода рухнули почти на 50 процентов 374
  3. Медики спасли сургутянина, который рубанул себе ногу болгаркой 363
  4. За последние годы Сургут меняется слабо. Нового модного урбанизма тут почти не найти 353
  5. ​В Нижневартовске электросамокатчица сбила 11-летнего мальчика 337
  6. Лет десять назад ямальские города выглядели как большие вахтовые поселки. А сейчас уже Сургуту есть чему у них поучиться 328
  7. В Россию могут приехать до миллиона трудовых мигрантов из Индии. Часть будет работать на Урале 319
  8. ​В Сургуте массовое отравление в кафе «Джонни Тунец» дошло до суда 314
  9. ​В Сургутском районе открылась «Тропа предков» − новое этнопространство под открытым небом 314
  10. ​В Сургуте станция юннатов окажется на Югорском тракте, а парк исторического наследия − на речвокзале 304
  1. Продажа «Агентства» действительно нанесла ущерб городу. Но но ни замглавы, ни директор депимущества не принимают решения о проведении подобной сделки 2612
  2. Сургутян приглашают на фестиваль, где будет сплошной позитив и добрососедство 2432
  3. Что известно о врио главы МРЭО ГИБДД, которого задержали в Сургуте 1977
  4. ​Николай Наконечный: «Укус мошки болезненнее, чем у комара» 1912
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 5-6 июля? // АФИША 1875
  6. Набережную в районе Поймы-5 в Сургуте восстановят 1788
  7. Судя по всему, мы движемся к подчинению сферы общественного транспорта Сургута и всей Югры окружному правительству 1751
  8. Жители Сургута установили «ежи», чтобы защитить двор от чужих машин 1667
  9. ​Ипотека, ЖКУ, отчетность застройщиков: что изменится в июле // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1616
  10. ​Депутаты думы Югры расширили категории льготников и возможности бесплатно получить землю 1592
  1. ​Ностальгия звучит 10348
  2. ​Российский мессенджер Max установят на все смартфоны с 1 сентября 7072
  3. ​Приключения «желтого» чемоданчика 6885
  4. Югорчане продолжают жаловаться на работу интернета 6716
  5. Югорчане сообщают о сбоях связи и интернета – проблемы у МТС, Tele2, YOTA и других сервисов 6081
  6. ​Через Россию на Приоре 4922
  7. ​Любой праздник без большого спортивного события как «невеста без жениха» 4864
  8. От миллиона до миллиардов: самые дорогие и дешевые дачи в окрестностях Сургута // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4345
  9. В Сургуте молодая девушка выпала из окна и погибла 4171
  10. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 12 июня ‒ 15 июня? // АФИША 4102

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика